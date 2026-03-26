Nach einem Brand eines Fahrzeugs muss die Autobahn gereinigt werden. Nun sind alle Spuren wieder frei.

Ein Mann ist auf der Autobahn 61 bei Speyer mit seinem Auto auf einen Lastwagen aufgefahren. Durch den Aufprall geriet das Auto in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer habe dabei leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei stand der Lastwagen direkt in der Einfahrt zum Rastplatz Binshof.

Am frühen Morgen noch reinigten Einsatzkräfte die Fahrbahn, wie ein Sprecher sagte. Die Spur in Richtung Norden war deshalb zeitweise gesperrt. Mittlerweile sei die gesamte Fahrbahn wieder freigegeben.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.