Nachdem ein Mann seinen brennenden Wagen an der Rastanlage Sindelfinger Wald an der Autobahn 8 zurückgelassen hat, haben Staatsanwaltschaft und Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es werde wegen Herbeiführens einer Brandgefahr ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Mann hatte sein qualmendes Auto am Sonntag in der Nähe einer Tankstelle stehen gelassen, wo es zu brennen begann. Zeugen löschten das Feuer. Laut Polizei könnte ein technischer Defekt die Brandursache gewesen sein. Der Mann und seine drei Mitfahrer nahmen ein Taxi zum Stuttgarter Flughafen - von dort flog die Familie wohl ins Ausland. Die Polizei konnte sie zunächst nicht erreichen.

Sindelfingen (dpa/lsw) - PM von Montag