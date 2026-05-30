Ein Auto überfährt einen Passanten auf einem Supermarkt-Parkplatz, der Mann stirbt. Waren gesundheitliche Probleme verantwortlich für den tödlichen Crash?

Dotternhausen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Dotternhausen am Fuß der Schwäbischen Alb ist ein Fußgänger von einem außer Kontrolle geratenen Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Mann sei mit seiner Frau auf dem Beifahrersitz am Freitagnachmittag von der Bundesstraße 27 von Schömberg kommend in Richtung Balingen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Nach einer Ampel habe er aus bislang nicht bekannten Gründen unkontrolliert Gas gegeben, er sei über die Gegenfahrbahn und einen Grünstreifen, einen Radweg sowie eine Wiese auf den Parkplatz gerast.

Dort riss der Wagen einen Lichtmast aus seiner Verankerung, prallte gegen mehrere andere Autos und erfasste einen 73-Jährigen, als dieser am Kofferraum seines Fahrzeugs stand.

Es war wohl keine Absicht

Der Passant starb auf dem Parkplatz des Drogeriemarkts. Der 75 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht, seine Frau erlitt leichte Verletzungen. Es sei möglich, dass ein medizinischer Notfall den Unfall verursacht habe, hieß es. Eher unwahrscheinlich seien ein technisches Versagen des Wagens oder gar ein mutwillig verursachter Unfall.