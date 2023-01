Nichts scheint abwegig genug: eine Razzia gegen Dutzende mutmaßliche Staatsfeinde, Entführungspläne gegen den Gesundheitsminister, Keller voller illegaler Waffen. Die Szene der sogenannten Reichsbürger sorgt für Aufsehen. Gegen einen von ihnen wird bald ein Urteil verkündet.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach zweieinhalb Monaten geht der erste größere Prozess gegen einen sogenannten Reichsbürger vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht seinem Ende entgegen. Nach den Plädoyers am Freitag (09.00) soll eine Woche später am 3. Februar ein Urteil gegen einen Angeklagten aus dem Schwarzwald gesprochen werden, dem versuchter Mord vorgeworfen wird. Er soll vor einem Jahr bei mehreren gescheiterten Verkehrskontrollen geflohen und schließlich absichtlich einen Polizisten angefahren haben. Der 62-Jährige ist der erste sogenannte Reichsbürger, der von der Bundesanwaltschaft vor Gericht angeklagt worden ist. Der Mann hat im Prozess vor dem Oberlandesgericht keine Angaben zur Sache und zu seiner politischen Einstellung gemacht.

Sogenannte Reichsbürger und „Selbstverwalter“ leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihres Rechtssystems, sie sprechen Politikern und Staatsbediensteten die Legitimation ab und verstoßen immer wieder gegen Gesetze.

Die hauptsächlich für Terror-Ermittlungen zuständige Bundesanwaltschaft zeigt sich auch nach den Aussagen mehrerer Polizisten überzeugt, dass der Mann „seine persönliche Freiheit über das Leben des Polizeibeamten“ gestellt hat, wie sie es in der Anklage begründet. Der Beamte war bei der Auto-Attacke im vergangenen Februar schwer verletzt worden, er kann nicht mehr als Polizist arbeiten und ist nach eigener Beschreibung „charakterlich ein anderer Mensch geworden“. „Nachts habe ich regelmäßig Träume von Scheinwerfern, die auf mich zukommen“, hatte er in seiner Zeugenaussage gesagt. An die entscheidenden Sekunden könne er sich aber nicht mehr erinnern.

Der Schreiner aus Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) vertrete eine „Reichsbürger“-Ideologie, er bezeichne sich selbst als Angehöriger des Großherzogtums Baden, wirft ihm die Bundesanwaltschaft vor. Der Mann betrachte sich als „außerhalb der geltenden Rechtsordnung stehend“, weil er die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugne und hoheitliche Befugnisse ihrer Repräsentanten nicht anerkenne. Polizisten seien für ihn nach seinen eigenen Angaben „Kombatanten, Terroristen, Partisanen“.

„Aus dieser Gesinnung heraus“ habe der Mann auch Gas gegeben, als er Anfang Februar bei der Verfolgungsjagd von der Polizei immer wieder abgebremst wurde, wieder anfuhr, entkommen konnte und erneut eingeholt wurde. Auch durch mehr als zwei Dutzend Schüsse auf seinen Wagen war er nicht aufzuhalten gewesen, bis er schließlich laut Bundesanwaltschaft absichtlich auf einen aus dem Auto gestiegenen Beamten zuhielt und den Mann anfuhr.

In Baden-Württemberg liegt die Zahl der erfassten „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ nach Angaben des Landesamts für Verfassungsschutz bei etwa 3800 - Tendenz steigend. Rund zehn Prozent stuft die Behörde als gewaltorientiert ein. Die Szene besteht überwiegend aus Einzelpersonen, die nicht oder nur lose in Organisationen eingebunden sind.

Einer von ihnen, ein Mann aus Boxberg (Main-Tauber-Kreis), könnte ebenfalls bereits bald auf einer Anklagebank sitzen. Die Bundesanwaltschaft hat auch gegen ihn Anklage wegen mehrfachen versuchten Mordes erhoben. Der damals 54-Jährige hatte im vergangenen Frühjahr bei einem SEK-Einsatz zahlreiche Schüsse auf Polizisten abgegeben und dadurch zwei Beamte verletzt. Erst nach etwa zwei Stunden hatte der Mann aufgegeben. In seinem Haus fand die Polizei mehrere Schusswaffen - darunter drei vollautomatische Gewehre und zwei Maschinenpistolen - sowie über 5000 Schuss Munition und Zubehör.

