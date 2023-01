Ein 61-Jähriger hat sich in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) mit seinem Wagen überschlagen und ist dann mit sechs Fahrzeugen eines Autohauses kollidiert. Er war am Samstagmorgen am Ortseingang aus Unachtsamkeit mit seinem Auto von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge des Autohauses waren noch nicht zugelassen abgestellt worden. Die Beamten gehen von einem hohen Sachschaden aus.

Boxberg (dpa/lsw) - Der Mann habe bei dem Unfall großes Glück gehabt, denn er sei nicht angeschnallt gewesen, hieß es. Mit einer Platzwunde am Kopf und leichten Prellungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand Totalschaden.

