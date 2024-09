Ein Wagen kommt auf einer Bundesstraße plötzlich von der Spur ab und kollidiert mit einem entgegenkommenden Auto. Dann überschlägt sich das Fahrzeug.

Rot am See (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 290 bei Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein Wagen kam am Nachmittag nach Angaben eines Polizeisprechers aus zunächst unbekannter Ursache von der Spur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Fahrer des ersten Autos versuchte demnach noch, gegenzulenken - kam durch den Aufprall von der Straße ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Im ersten Auto befanden sich laut Polizeisprecher der Fahrer und ein Beifahrer, im zweiten ein Fahrer. Der Rettungsdienst brachte alle drei Beteiligten zur Untersuchung in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.