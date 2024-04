Kandern (dpa/lsw) - Ein 18-jähriger Beifahrer ist nach einem mehrfachen Überschlag mit einem Wagen bei Kandern (Kreis Lörrach) gestorben. Der 27-jährige Fahrer sei zuvor aus bislang unklaren Gründen in der Nacht zum Samstag von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin geriet das Auto auf abschüssiges Gelände, traf einen Baum und überschlug sich mehrmals. Der 18-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort. Der Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun.

Pressemitteilung