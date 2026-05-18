Ein Auto fährt auf ein Stauende auf der A7 auf. Ein weiteres Auto wird in den Unfall verwickelt. Die Polizei spricht von mehreren Leichtverletzten.

Berkheim (dpa) - Auf der Autobahn 7 bei Berkheim (Landkreis Biberach) ist es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Ein Auto fuhr zunächst auf ein Stauende auf und schob ein anderes Fahrzeug in die Mittelleitplanke, wie die Polizei mitteilte. Dann überschlug sich das Auto und landete neben der Autobahn auf dem Dach. Mehrere Menschen seien leicht verletzt, es sei jedoch unklar, wie viele genau verletzt seien und in welchen Autos sie gesessen hätten.