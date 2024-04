Schorndorf (dpa/lsw) - Eine Frau hat sich mit ihrem Auto in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) überschlagen und wurde dabei verletzt. In der Nacht zu Donnerstag sei die 21-Jährige in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto blieb nach dem Überschlag auf dem Dach liegen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Mitteilung der Polizei