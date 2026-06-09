Ein Fahrzeug überschlägt sich und landet im Bachbett. Der Autofahrer stirbt. Die Polizei sucht nach der Ursache.

Bollschweil (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Bollschweil (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Dienstagmorgen ein Unfallauto in einem Bachbett gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, konnten sie den 55-jährigen Fahrer nur noch tot aus dem Wrack des Autos bergen.

Laut Polizei kam der Fahrer aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Sein Auto prallte gegen Bäume am Straßenrand und überschlug sich. Der 55-Jährige wurde laut Polizei im Auto eingeklemmt und verstarb wahrscheinlich noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Die Strecke war eine Zeit lang komplett gesperrt, ist nun aber wieder geöffnet, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittlt jetzt zur Ursache des Unfalls.