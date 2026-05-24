Nächtliche Fahrt, zu hohes Tempo – das Auto einer 36-Jährigen kommt von der Fahrbahn ab. Mit Folgen für die Insassen.

Ingoldingen (dpa/lsw) - Vier Frauen sind bei einem Unfall in Ingoldingen (Landkreis Biberach) leicht verletzt worden. Alle Verletzten wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach kam eine 36 Jahre alte Fahrerin in der Nacht auf Pfingstsonntag von der Fahrbahn ab, weil sie zu schnell gefahren war. Der Wagen geriet in den Grünstreifen und überschlug sich. Schließlich blieb das Auto auf dem Dach liegen.

Alle vier Insassinnen konnten von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.