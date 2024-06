Neresheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall auf der regennassen Fahrbahn in Neresheim (Ostalbkreis) mit seinem Wagen überschlagen. Das Fahrzeug des 25-Jährigen war am Freitag auf der B466 ins Schleudern geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.