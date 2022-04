Eine Frau ist beim mutmaßlichen Sonnen auf einem Discounter-Parkplatz in Stuttgart von einem Auto schwer verletzt worden. Der Wagen überrollte beim Einfahren auf den Parkplatz ihre Beine, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Angaben einer Sprecherin hatte sich die 39-Jährige zuvor mit einer Gruppe auf dem Parkplatz getroffen und war angetrunken. Der 50 Jahre alte Autofahrer war ebenfalls alkoholisiert. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Polizeiangaben zufolge ist es nicht verboten, sich auf einen Parkplatz zu legen. Der Discounter-Parkplatz war recht voll, links und rechts von ihr parkten weitere Autos.

Stuttgart (dpa/lsw) - Pressemitteilung