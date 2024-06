Der Kunst- und Kulturverein Hainfeld veranstaltet am Sonntag, 23. Juni, wieder eine Kunstmeile. Alle Aussteller der ersten Ausgabe im vergangenen Jahr sind wieder dabei. Von 12 bis 18 Uhr öffnen sechs Ateliers und Höfe ihre Türen für Ausstellungen.

So zeigt Marika Fünffinger in ihrem Atelier im Alten Kelterhaus eigene Aquarelle der vergangenen Jahre und auch Beispiele von Portraits in der von ihr neu entdeckten Tuschetechnik. Auch Petra Scheil zeigt ihre Gmälde im eigenen Atelier. Wolfgang Knodt präsentiert im Weingut Scherr seine Fotografien. Malerei, Grafik und Skulpturen von Ulrike und Hartmut Julius Meimberg sind im Aparthotel Julius in der Pfalz zu sehen. Bernd van Huet stellt in seinem Atelier 29 aus und zeigt auch Skulpturen von Heinz Stegmaier. Und in die Artworkroom Gallery zeigen Bahc, Vivian Eckstein und Desirée Eppele ein breites Spektrum an Arbeiten von Performance über Malerei bis zu nstallationen. Anna Helsen und Kai Hermann ein. Eröffnung der Kunstmeile ist um 10 Uhr im im Weingut Klein, Weinstraße 41, mit der Band The Old Queich Stompers. Und nach Ausstellungsschluss gibt es um 18.15 Uhr ein Klavierkonzert mit Nicole Rudi im Atelier 29 mit Liszt-Werken unterm dem Titel „Vom Pilgern und der Liebe“. Am Vorabend der Kunstmeile spielt dort bereits Victor Nicoara Werke von Liszt, Mozart, Bach und Ferruccio Busoni zu dessen 100. Todestag.