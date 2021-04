„Augenblicke des Flüchtigen“ kann man ab Samstag in der Villa Streccius erhaschen. Die Gemälde, Zeichnungen und Papierobjekte von Sophie Casado und Christine Schön schenken Leichtigkeit in schweren Zeiten und streben im Wissen um Vergänglichkeit nach Ästhetik und Transzendenz.

Treffen sich zwei Planeten im Weltall. Sagt der eine: „Du siehst aber schlecht aus. Fehlt dir was?“ Klagt der Zweite: „Ach, mir geht’s gar nicht gut. Ich habe Homo sapiens.“ Tröstet der andere: „Mach dir keine Sorgen. Hatte ich auch mal. Das geht wieder vorbei.“ Zugegeben: Der Witz ist nicht neu, aber er passt perfekt zum langen Atem dieser Ausstellung. Sophie Casado und Christine Schön wissen, dass nichts beständig ist, dass das Leben entsteht und vergeht und dass es Dimensionen jenseits des Körperlichen gibt.

Gerade deshalb können die fast gleichaltrigen Frauen, die sich in der Villa Streccius mit betont eigenen Positionen, aber auf sehr harmonische Weise zusammenfinden, so leicht und unbefangen, so sensibel und elegant über die Vergänglichkeit philosophieren und uns befreiende Gedanken infiltrieren. Das Abbild des Menschen wird man in dieser Ausstellung vergeblich suchen. Trotzdem ist er omnipräsent, weil alles um seine Wahrnehmung kreist, sich von Reflexion und Meditation speist.

Casado, die gebürtige Pforzheimerin mit spanischen und französischen Wurzeln, die heute in Landau lebt, bleibt bei ihren Gemälden dem Boden verhaftet. Sie findet ihre Motive am Ufer der Seen, die sie im Kajak durchgleitet. Zwischen Wasseroberfläche und Grasnarbe, dort wo das unaufhaltsam Fließende dauerhafte Eindrücke hinterlässt, der Wind dem Schilf Kontur verleiht und ausgespülte Baumwurzeln durchlüftet werden, kommen ihre Gedanken zu jener Ruhe, die auch die Gemälde ausstrahlen.

Den ovalen Raum hat Casado sehr raffiniert so bespielt, als würde sich der Betrachter in der Mitte eines Sees befinden. Auch ihre Papierarbeiten strahlen eine zeitlose Stille aus. Die geschichteten Objekte aus transparentem Seidenpapier fügen sich zu Insellandschaften oder Strandgut. Und dann sind da noch die „Kissen“: 16 weiße, 16 schwarze, alle in der gleichen Form, jedes mit einer anderen Oberfläche. In ihrer organischen Anmutung und speziellen Anordnung kommunizieren sie untereinander, aber auch mit dem Betrachter, der sich plötzlich zwischen vielen Spannungsfeldern wähnt.

Christine Schöns atmosphärische Malereien blicken nicht nur gedanklich, sondern auch räumlich in die Höhe: auf einen lichten, versonnenen Himmel, in dem sich Wolkenspiele und Hirngespinste vermengen, Raum und Zeit durchdringen und von der Ewigkeit flüstern. Warme Farben und florale Formen verbreiten wohlige Empfindungen. Es gibt, so scheint es, nichts zu tun, als sich sinnierend auszuruhen.

Bei den filigranen Bleistiftzeichnungen muss das Auge stärker fokussieren. Unwillkürlich will es den haarigen, in Auflösung begriffenen Gebilden Anfang und Ende entlocken. Aber auch sie treiben wie kosmischer Staub durch die Zeit und verwirbeln sich nur, um sich im nächsten Moment schon wieder zu verflüchtigen.

Keineswegs flüchtig, sondern sehr konkret, thematisch durchkomponiert und mit energischem Pinselstrich fixiert ist hingegen das größte Werk, das die 1967 in Erlangen geborene Künstlerin bislang schuf. Als komplettes Deckengemälde bildet es einen achtteiligen Ring von sechs Metern Durchmesser, der den Sonnengesang des Franz von Assisi interpretiert. In der Villa Streccius wird dieses monumentale Werk, das einer Kirche zur Ehre gereichen würde, in mehrere Segmente aufgeteilt und als Wandbild gezeigt. Obwohl der berühmte Lobpreis auf die Schöpfung Gottes nicht bildlich dargestellt wird, entfaltet sich der Inhalt der acht Strophen zu einer sinnlichen Erfahrung, die im Tod als Transformation ins Licht gipfelt.

Termin

„Augenblicke des Flüchtigen“ von Sophie Casado und Christine Schön in der Villa Streccius, Landau: Di, Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr. Die Künstlerinnen sind zu Beginn und Ende der Ausstellung, am Samstag, 10. Oktober, und Sonntag, 22. November, anwesend. Anmeldung mit Angabe eines Zeitfensters (14-15.30 Uhr oder 15.30-17 Uhr) ist erforderlich per E-Mail an anmeldung-villa@landau.de.