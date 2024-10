Ihre Professur für gestalterische Praxis an der Uni Landau hat Tina Stolt geprägt. Die Lust am Experimentieren, die sie ihre Studierenden lehrt, haben auch ihre eigene Kunst befreit von der Tradition.

60 Jahre ist Tina Stolt in diesem Jahr geworden. Zeit zurückzublicken bis in die frühen 2000er-Jahre. 112 Arbeiten zeigt sie in der Villa Streccius in Landau.