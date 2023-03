Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Florian Simon Eiler, in Leimersheim lebender Künstler, ist mit Malerei und Skulpturen zum ersten Mal in einer umfassenden Einzelausstellung mit dem Titel „Menschenreise“ in der Pfalz zu sehen.

Ab Sonntag werden im artelier 21 Werke des vielseitigen Kreativen präsentiert, die eine spannende Melange aus Jugendstil-Elementen, Surrealem, Geschichte und Zeitkritik sind.

Eiler, der seit