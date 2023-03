Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Märchen, Landschaften und blühende Gärten des Malers und Grafikers Falko Behrendt entfachen in der Galerie Z in Landau zurzeit ein Feuerwerk der guten Laune. Denn dem prominenten Künstler aus Lübeck ist selbst an leichten Gemütszuständen auch in schweren Zeiten gelegen.

„Spielerisch sein und Heiteres bewirken, das ist mir wichtig“, sagt der Maler und Grafiker Falko Behrendt, der auch mit 71 Jahren gerne Märchen erzählt und viel Spaß