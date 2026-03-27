„Wasserzeichen“ heißt die neue Ausstellung der Kunstgilde mit Muscheln und Blubberblasen von Elke Pfaffmann sowie Werken des Fotografen Stefan Kindel.

Die artgalerei in Bad Bergzabern füllt sich mit Muscheln und Blubberblasen der Malerin und Glaskünstlerin Elke Pfaffmann sowie allerlei Strandgut und Bootsgerippen des Fotografen Stefan Kindel.

Den Begriff Wasserzeichen kennt man aus der Papierindustrie. Es handelt sich dabei um einen Schriftzug, ein Ornament oder eine Figur, die als Marken- und Qualitätszeichen des Herstellers ins Papier gedruckt ist. Wer Sterngucker ist, findet Wasserzeichen auch am Nachthimmel im Krebs, Wassermann und Skorpion. Kunstfreunde können nun einprägsame und qualitätsvolle Wasserzeichen in der artgalerie am Schloss entdecken, wo sich in den Fotografien von Stefan Kindel aus Maikammer Himmel und Erde als universaler Kosmos in Teichen und Pfützen vereinen und die Unterwasserwelten von Elke Pfaffmann aus Offenbach an der Queich so geheimnisvoll und unendlich wie das Universum erscheinen.

Gemeinsame Wellenlänge

Die gemeinsame Wellenlänge der beiden Künstler ist spürbar, obwohl sich ihre Arbeiten nur in einem Raum treffen. Beide sind in 1961 in Landau geboren, haben zur gleichen Zeit an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz studiert – Pfaffmann Kunstgeschichte, Kunsterziehung und Geografie, Kindel Bildende Kunst und Biologie -, beide habe Lehraufträge in ihren Fächern ausgefüllt und beide schöpfen die Inspiration für ihr künstlerisches Schaffen aus der Natur. An der „Christophorus-Grundschule in Mülheim-Kärlich haben sie 2017 sogar in gemeinsamer Arbeit die Fassadengestaltung ausgeführt.

Ganz aktuell hat Elke Pfaffmann – die jüngst erst die „Säulen der Gesellschaft“ vor der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße realisierte – den Wettbewerb zur Kunst am Bau an der Egbert-Grundschule in Trier gewonnen, wo sie nun ein Wandobjekt aus Email verwirklichen wird. Pfaffmanns Arbeitsweisen sind enorm breit gefächert, den Werkstoff Glas aber mag sie besonders gern und seine Mannigfaltigkeit strahlt – seit sie 2023 aus dem Schuldienst ausschied – nun immer stärker auch in ihre Malerei und Objektkunst aus.

Beobachtung der Transformation

Die farbenfrohen rechteckigen Glasblöcke, die frei auf Podesten platziert sind, um spielerisch das Licht zu transzendieren und zu reflektieren, entstehen in schicht- und collageähnlicher Zusammensetzung aus zuvor geschmolzenem, in neue Segmente gegossenem Fusing-Glas. Die Beobachtung der Transformation ist für die Künstlerin Inspiration für die blubbernden, Blasen werfenden, förmlich mäandernden und farblich changierenden Ölgemälde, die mit den Glasobjekten korrespondieren.

Einen kleinen Raum hat Pfaffmann wie ein Kunstkabinett eingerichtet und der Unterwasserwelt gewidmet. Hier tummeln sich Muscheln mit blütenähnlichen Öffnungen aus Email, Meeresgetier mit keramischen Körpern und gläsernen Stacheln, auch korallenähnliche Wesen aus gebranntem Ton. Sie sind ganz neu in Pfaffmanns Werk – entstanden in der Eberhard und Barbara-Linke-Stiftung in Flonheim. Mit dem „Blick in die Unterwasserwelt“, zu dem auch Buntstiftzeichnungen einladen, will die Künstlerin „die Schönheit und Vielfalt einer Natur sichtbar machen, die wir nicht kennen und zerstören“.

Sichtbarmachen dessen, was uns alltäglich umgibt

Um das Sichtbarmachen dessen, was uns alltäglich umgibt, und wir aus Oberflächlichkeit nicht wahrnehmen, geht es hingegen Stefan Kindel. Meist hält er die „Fundstücke“, bei denen es sich um eine abgeblätterte Fassade genauso wie um einen rostigen Bolzen handeln kann, mit dem Handy fest und zoomt so stark ins Detail, dass Risse, Rost und Flecken in ornamentaler Schönheit erstrahlen. Die Bildserie, die daraus im Fineprint entsteht, heißt passenderweise „by the way“. Sogar eine Pfütze kann bei genauer Betrachtung zum faszinierenden Kosmos werden, wenn sich beispielsweise die Spiegelung eines Flugzeugs am bewölkten Himmel mit den Blättern, die auf der Wasseroberfläche treiben, vereint. Abgeblätterte Lackschichten an einem Bootsrumpf mutieren in Zoom-Optik zu abstrakter Kunst.

Und das Spiel der Wellen am Strand wirkt im Gegenlicht der untergehenden Sonne wie eine sanfte Traumsequenz. Manchmal - besonders gerne im Urlaub in der Bretagne –, nimmt Kindel aber auch den Bleistift in die Hand, um die angeschwemmten Boote, die am Ufer zerfallen, zu skizzieren und später in seinem Atelier in Maikammer großformatig auszugestalten.

Aufbruch, Abschied und Ankommen

„Es gibt den Brauch, dass ein Boot nach seiner letzten Fahrt die Mannschaft sicher zurück an Land bringt, und dann dem Wasser und der Strömung übergeben wird“, sinniert Kindel über die Geschichte und Geschichten dieser hölzernen Gerippe, die für ihn auch ein Sinnbild für Aufbruch, Abschied und Ankommen sind. So, wie die eindrucksvolle Barke, der er 2015 für die Wasserfläche der Landesgartenschau in Landau geschaffen hat.

Info

„Wasserzeichen“ - Werke von Elke Pfaffmann und Stefan Kindel, artgalerie am Schloss, Bad Bergzabern, bis 19. April. Vernissage: Sonntag, 29. März, 11 Uhr