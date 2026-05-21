„Rough – Female – Abstract“: So ist die Ausstellung betitelt, die ab Pfingstsonntag in den Räumen der Kunstgilde in der Artgalerie am Schloss zu sehen ist.

Carmen Monika Schlund aus Heidelberg ist mit farbstarken, vorwiegend abstrakten Gemälden dabei. Sabrina Ferwagner aus Rauenberg im Rhein-Neckar-Kreis ist Bildhauerin und zeigt hölzerne Skulpturen. Die zwei Frauen haben schon häufig bei Kunstprojekten zusammengearbeitet, auch für Bad Bergzabern haben sie sich gemeinsam beworben. Ihre Arbeiten sind ganz und gar unterschiedlich, und doch ist ihnen eines gemeinsam: der Ausdruck selbstbewusster weiblicher Kraft.

Wer die kleinräumige Artgalerie betritt, dem fällt unweigerlich ein riesiges Gemälde ins Auge, das geradezu überwältigend wirkt. Dass es um Leiden, man könnte sagen um Blut, Schweiß und Tränen geht, ist in dem blutroten Gemälde offenkundig. „Emotional Healing“ ist der Titel. Man sieht aufgerissene Stellen, Narben, genähte Stellen, ein perforiertes rotes Loch, mit Sicherheitsnadeln notdürftig zusammengehaltene Lappen. Manche Menschen, so wird berichtet, haben vor diesem Bild geweint.

Arbeit von Sabrina Ferwagner im Detail. Foto: Gilde

Und doch geht es um Heilung, wie Carmen Monika Schlund in einem sehr persönlichen Text neben dem Bild darlegt. „Ich lernte meine Narben zu zeigen, nicht zu verstecken. Sie wurden Linien in einer Landkarte, die mich zurück zu mir selbst führte … Wir flicken uns zusammen, manchmal braucht es Hilfe von außen. Und man schützt sich, lässt sich ein Schutzschild wachsen, mit Dornen.“

Dass die Künstlerin neben der Unendlichkeit des Leidens auch die lebensfrohen Seiten des Daseins kennt, ist anderen Bildern anzusehen. Sie alle sind impulsiv und lebendig, von kräftiger Farbigkeit. Auch vor Glitzereffekten schreckt sie nicht zurück. Manchmal muss man ein paar Schritte zurück gehen und aus einem Gewirr von Farben und Linien scheint eine Blumenwiese oder eine schillernde Wasserfläche zu wachsen.

Carmen Monika Schlund: »Amethyst« (Detail). Foto: Gilde

Dazu kommt noch ein ganz besonderer Effekt: In der Artgalerie liegen 3-D-Brillen parat, und wenn man die nutzt, sieht man einige der Bilder dreidimensional, so als wären verschiedene Glasscheiben hintereinander bemalt. Ein Spiel mit Räumlichkeit, das neue Ebenen erschließt, das unterhält und fasziniert.

Den starken Bildern sind die rauen Skulpturen gegenübergestellt. Sabrina Ferwagner, studierte Medieninformatikerin, arbeitet meistens mit heimischen Hölzern, aber auch in Stein, Ton und Eisenguss. In der Galerie sind vor allem Torsi zu sehen, teils grob behauen, sodass die Kraft des Holzes noch spürbar ist, teils glatt und harmonisch. Frauenkörper sind farbig bemalt und haben Bezeichnungen, die Geschichten zu erzählen scheinen, wie „I believe in love, what else can I do?“ oder „Fall in love to say Good bye“. Ein „Mephisto“ mit Widderkopf gibt Rätsel auf. Andere Holzarbeiten erinnern im Umriss an Schmetterlinge oder an Strahlen, die sich in einem Punkt treffen.

Arbeit von Sabrina Ferwagner im Detail. Foto: Gilde

Sabrina Ferwagner will sich in ihren Werken mit dem Menschen und den verschiedenen Facetten seines Seins auseinandersetzen, wie sie schreibt. Sie reichen „von der Anatomie des menschlichen Körpers über seine Psychologie, dem Unbewussten, den Entwicklungsprozessen und seinem Verhalten als soziales Wesen in der Gesellschaft, über die Verstrickungen und Entwicklungen im Leben bis hin zur vollen Entfaltung.“

Die Ausstellung

„Rough – Female – Abstract“ in der Artgalerie am Schloss Bad Bergzabern, Schlossgasse 3: 24., 30. und 31. Mai, sowie 4., 7., 12. und 14. Juni 15-18 Uhr. Eröffnung an Pfingstsonntag, 24. Mai, 11 Uhr, mit einer Einführung durch Brigitte van Hattem und Musik von Saxofonist Leon König.

