Der Bau-, Verkehr- und Entwicklungsausschuss tagt am Donnerstag, 3. September, 18.30 Uhr im Kulturviereck, Gillergasse 14. Die Themen: Bebauungsplan „Verlängerte Friedhofsstraße“ (Antrag der AfD und Beschluss zur erneuten Offenlegung), Errichtung neuer Klassenräume in der Gottlieb-Wenz-Schule, Standortalternativen für Werferplatz und Bikerbahn, die Vergabe der Straßenbauarbeiten Fabrik- und Siemensstraße und das Ergebnis der Eigentümerbefragung Bebauungsplan „Weisengasse“. Zur Diskussion stehen mehrere Anträge der Fraktionen: Fahrradstraße (Bündnis 90/Die Grünen), Lärmaktionsplanung (HLL), Fahrradkonzept am Bahnhof (CDU, Grüne, FWG) sowie Sicherung der Trinkwassergewinnung (CDU, Grüne, FWG). Die Sitzung ist öffentlich, Unterlagen gibt es unter www.hassloch.de/buergerinfo.