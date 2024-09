In einem Klinikum-Parkhaus prallt eine Frau mit ihrem Wagen gegen eine Seniorin und mehrere Autos – mit fatalen Folgen.

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist in einem Klinikum-Parkhaus in Schwäbisch Hall von einem ausparkenden Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Eine 81-Jährige wollte am Donnerstag mit ihrem Automatikfahrzeug rückwärts ausparken, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Demnach prallte ihr Wagen, vermutlich wegen eines Bedienfehlers, gegen eine dahinter stehende 86-Jährige und drei geparkte Autos.

Die schwer verletzte 86-Jährige wurde laut Polizei in der Notaufnahme versorgt und erlag rund eine halbe Stunde später ihren Verletzungen. Gegen die 81-Jährige werde nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.