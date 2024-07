Nach wie vor liegt die Auslastung des Badischen Staatstheaters deutlich unter der früherer Jahre. Allerdings konnte sie im Vergleich zum Vorjahr von 71 auf 76 Prozent gesteigert werden, wie der Geschäftsführende Direktor Johannes Graf-Hauber mitteilt.

„Publikumszahlen gewachsen, Einspielergebnis gesteigert, Auslastung erhöht: Staatstheater Karlsruhe zieht erfreuliche Bilanz der Spielzeit 23/24“ – so ist die Pressemitteilung überschrieben. In der Tat besuchten 275.000 Zuschauer besuchten Vorstellungen aller sechs Sparten, 35.000 mehr als im Vorjahr. Davon waren 57.000 Schülerinnen und Schüler (23 Prozent). Doch der Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 relativiert das positive Fazit: Lag hier die Auslastung doch bei 83 Prozent mit 288.750 Besuchern. Noch schlechter nimmt sich die aktuelle Bilanz im Vergleich zu noch früheren Zeiten aus – etwa zu 2012, als die 300.000er-Marke geknackt wurde.

Insbesondere in den Sparten Schauspiel und Konzert seien wesentlich mehr Zuschauer als im Vorjahr gekommen, heißt es in der Bilanz. Thaddeus Strassbergers opulente Inszenierung von „Nabucco“ war die erfolgreichste Produktion der Sparte Oper, dicht gefolgt von Händels „Siroe, Re di Persia“ in der Inszenierung des ausgeschiedenen Interimsintendanten Ulrich Peters mit fünf ausverkauften Vorstellungen. Insgesamt besuchten über 83.000 Zuschauer die Opernvorstellungen. Mit über 16.500 Besuchern seien die Händel-Festspiele erfolgreicher denn je gewesen.

Theaterfest zur Eröffnung

50.000 Besucher hatte das Schauspiel (10.000 mehr als im Vorjahr), 40.000 die Badische Staatskapelle – das entspricht einer Auslastung von 84 Prozent – und 40.000 auch das Staatsballett. Die scheidende Chefin Bridget Breiner hinterlässt mit ihrer Tschaikowski-Neuinterpretation „Das Mädchen & Der Nussknacker“ eine Erfolgsproduktion: In insgesamt 13 ausverkauften Vorstellungen sorgte die Aufführung für einen Publikumsrekord von knapp 14.000 Zuschauern. 31.000 Menschen besuchten die Veranstaltungen des Jungen Staatstheaters.

Die neue Saison startet am 14. September: An diesem Tag lädt das Haus zum großen Theaterfest ein. Von 11 bis 18 Uhr können Besucher bei einem Tag der offenen Tür ein kostenfreies Programm für Groß und Klein auf allen Bühnen und auf dem Theatervorplatz erleben.

Der Vorverkauf der neuen Spielzeit ist bereits gestartet, onlineunter staatstheater.karlsruhe.de.