Ausgerechnet auf der Tartanbahn einer Sportanlage in Mannheim ist der Ausflug einer Schildkröte jäh zu Ende gegangen. Ein Polizeistreife brachte das ausgebüxte Reptil zurück in den Luisenpark, der mitsamt seiner Tiere auch Teil der aktuellen Bundesgartenschau (Buga) ist. Dort sei die etwa 30 Zentimeter große Wasserschildkröte den Erkenntnissen nach aus einem umzäunten Bereich ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Mannheim (dpa/lsw) - Um in das Naherholungsgebiet im unteren Teil des Parks zu gelangen, der nicht mehr Teil des Buga-Geländes ist, habe sie entweder eine relativ große Straße überqueren oder eine Unterführung nehmen müssen, erklärte er. Wann die Schildkröte losmarschiert war, bis sie schließlich am Samstagvormittag entdeckt wurde, war zunächst unklar. «Jedenfalls hat sie pünktlich mit ihren Sportübungen begonnen.»

