Viel Sonne und kaum Regen: Baden-Württemberg beendet die Woche freundlich. Nur der Wind zeigt sich mancherorts noch von seiner ruppigen Seite. Wo am Dienstag sogar wieder 30 Grad möglich sind.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach wechselhaften und regnerischen Tagen stehen die Zeichen zum Wochenausklang in Baden-Württemberg auf frühsommerlichem Freiluftwetter: Es wird heiter bis sonnig, vor allem in der Südhälfte des Landes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Norden bleibt es am Sonntag zeitweise wolkiger, auch einzelne Schauer sind hier nicht ausgeschlossen.

Die Temperaturen erreichen laut DWD 19 Grad in höheren Lagen der Hohenlohe und auf der Ostalb sowie bis zu sommerlichen 26 Grad im Markgräflerland. Dazu weht allerdings weiterhin ein mäßiger bis frischer Nordwestwind. Vor allem auf den Schwarzwaldgipfeln sind zunächst noch starke bis stürmische Böen möglich.

Bis zu 30 Grad zum Wochenstart möglich

In der Nacht zum Montag ziehen zwar im Norden noch einige Wolkenfelder durch, Niederschläge werden aber nicht erwartet. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 7 Grad.

Auch die neue Woche beginnt freundlich. Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad im Bergland und 26 Grad im Breisgau. Am Dienstag wird es noch wärmer: Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad an der bayerischen Grenze, 28 Grad in Nordbaden und bis 30 Grad in der Ortenau.