Wegen einer Oberleitungsstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof ist der S-Bahnverkehr am Samstag massiv beeinträchtigt worden. «Aktuell kein Zugverkehr rund um #Stuttgart, Züge werden zurückgehalten. Ausfälle, hohe Verspätungen», teilte die S-Bahn Stuttgart über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Deutsche Bahn war zunächst nicht für Nachfragen erreichbar.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die S-Bahnen sollten nach Möglichkeit bis zu Bahnhöfen in Vororten der Landeshauptstadt fahren, twitterte die S-Bahn weiter. „Wir versuchen alles um den S-Bahnverkehr rund um #Stuttgart irgendwie am laufen zu halten.“ Viele Züge stünden aber noch still. Fahrgäste sollten auf andere Verkehrsmittel ausweichen, hieß es. „Leute tut mir wirklich leid, aktuell ist hier absolut der Wurm drin.“

Tweet