Nach Bekanntgabe des Sieges von Recep Tayyip Erdoğan bei der Präsidentenwahl in der Türkei ist es am Sonntagabend in Mannheim zu Auseinandersetzungen gekommen. Im Bereich der Innenstadt fuhren mehrere Autokorsos, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Zwischen Korsoteilnehmern und Fußgängern habe es vereinzelt körperliche Auseinandersetzungen gegeben.

Mannheim (dpa/lsw) - Zudem seien in der Innenstadt rund 150 Menschen aufmarschiert. Laut Polizei kam es auch hier zu körperlichen Auseinandersetzungen, Polizisten wurden mit Gegenständen beworfen. Verletzt wurde niemand. Gegen 23.30 Uhr beruhigte sich die Lage.

PM