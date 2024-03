Porsche will seine Teststrecke im süditalienischen Apulien ausbauen. Umweltschützer protestieren dagegen. Nun hat der Präsident der Region ein Machtwort gesprochen und den Ausbau vorerst gestoppt.

Bari/Stuttgart (dpa) - Nach massivem Protest von Umweltschützern gegen den Ausbau einer riesigen Porsche-Teststrecke im Süden Italiens hat die italienische Region Apulien das Projekt vorerst gestoppt. Aktivisten hatten zuletzt rund 40.000 Unterschriften gegen die Pläne des Stuttgarter Autobauers gesammelt. Der Präsident der Region im «Stiefelabsatz» des Landes habe nun ein Machtwort gesprochen und beschlossen, die Vereinbarung über das Projekt am Testgelände auszusetzen, hieß es am Mittwochabend in einer Mitteilung.

«Die Region zeigt einmal mehr, dass sie das öffentliche Interesse, das der Durchführung des Projekts zugrunde liegt, mit dem Umweltschutz in Einklang bringen will», sagte Michele Emiliano laut Mitteilung. Die Region habe in Übereinstimmung mit dem Umweltministerium in Rom eine Entscheidung getroffen, um einige Aspekte des Verfahrens zu überdenken.

Porsche habe die Entscheidung der Region Apulien zur Kenntnis genommen, sagte ein Sprecher am Donnerstag auf Nachfrage. «Wir sind offen für den weiteren Dialog mit allen am Entwicklungsplan beteiligten Parteien sowie der Öffentlichkeit.» Das Ziel bleibe bestehen: «Wir wollen die Zukunftsfähigkeit des Nardò Technical Centers sicherstellen und seine Rolle als wichtigen Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor der Region stärken», so der Sprecher weiter.

Porsche betreibt unweit der Gemeinde Nardò nur wenige Kilometer vom Golf von Tarent entfernt eines der modernsten Testzentren der Welt. Das Nardò Technical Center (NTC) beinhaltet insbesondere die kreisförmige Teststrecke Pista di Nardò mit einer Länge von 12,6 Kilometern und einem Durchmesser von etwa vier Kilometern. Das Gelände verfügt zudem über weitere Fahrzeugteststrecken. Auf dem mehr als 700 Hektar großen Gelände beschäftigt sich Porsche mit der Hochleistungsprüfung von neuen Fahrzeugen.

Die Pläne des Autobauers, die Teststrecke auszubauen, sorgen bei Umweltschützern und Anwohnern für Unmut. Für den Ausbau will Porsche nach eigenen Angaben etwa 450 Millionen Euro in die Hand nehmen. Bestehende Strecken sollen saniert und neue Strecken gebaut werden. Dafür würden jedoch eine riesige Fläche an Landschaft sowie Teile eines Waldes für das Projekt geopfert werden müssen, beklagen Umweltschützer. Zwar gebe es Pläne, den abgeholzten Teil des Waldes später wieder aufzuforsten, dies geht den Aktivisten aber nicht weit genug.

