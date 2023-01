„Nach 20 erfolgreichen Jahren mit mehr als 260 Veranstaltungen und über 80.000 Besuchern ist Schluss.“ Peter Baltruschat und Thorsten Riehle haben das Ende der Schlossfestspiele Edesheim verkünden müssen. Es hängt an der Parkplatzsituation.

Für die beiden Mannheimer Kulturmacher ist das ein „ganz bitterer Moment“, sagt Peter Baltruschat am Telefon. Zusammen mit Thorsten Riehle habe er die Schlossfestspiele 2002 aus einer Insolvenz heraus übernommen und in zwei Jahrzehnten zum erfolgreichsten Open-Air-Festival in der Südpfalz entwickelt. Vor allem Konzerte und Comedy waren hier zu erleben, zuletzt zwei ausverkaufte Vorstellungen mit Bülent Ceylan. „Jetzt müssen die Festspiele aus politischen und rechtlichen Gründe leider abrupt enden“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit Andreas Lorenz, dem Direktor des Schlosshotels Edesheim.

Peter Baltruschat (rechts) und Thorsten Riehle. Foto: privat

Als Rolf Lohbeck 2001 das Schloss Edesheim von Kurt Auracher gekauft habe, sei sofort klar gewesen, dass er die Schlossfestspiele wieder zum Leben erwecken möchte, berichten Baltruschat, Riehle und Lorenz aus den Anfängen. Streitigkeiten mit Anwohnern aus der Zeit unter dem Vorbesitzer seien ausgeräumt und die Wünsche der damaligen Kläger bei der Neukonzeption berücksichtigt worden. Partner des Schlosshotels für die Festspiele wurde die Baltruschat-Riehle GdbR Partner. Baltruschat: „Nachdem die Festspiele 13 Jahre erfolgreich und ohne Beschwerden und Verkehrsbelastungen durchgeführt wurden, konnte in 2015 vor dem Verwaltungsgericht Neustadt mit den letzten zwei verbliebenen Klägern ein Vergleich geschlossen werden.“

150 Parkplätze fehlen

Doch das dicke Ende kam erst danach: Im Anschluss an den Gerichtsbeschluss habe die Verwaltung die Eigentümer darauf aufmerksam gemacht, dass die für den Betrieb der Festspiele vorgeschriebenen 150 Parkplätze vom früheren Besitzer trotz laufenden Festspielbetriebs niemals nachgewiesen worden seien, heißt es in der Pressemitteilung. „Nachdem bis zu diesem Zeitpunkt bezüglich der Parksituation keine Probleme aufgetreten waren und das mit der Gemeinde abgesprochene Parkplatzsystem einwandfrei funktioniert hat, war diese Forderung natürlich eine böse Überraschung.“

Seither hätten die Besitzer des Schlosshotels mehrere Möglichkeiten geprüft, die Parkplätze bereitzustellen, um die Festspiele weiterführen zu können. „Letztlich wurde unter Moderation des ehemaligen Verbandsbürgermeisters Olaf Gouasé zusammen mit Landrat Dietmar Seefeldt und Vertretern der Ortsgemeinde ein Kompromiss beschlossen, der den von allen gewünschten Fortbestand der Festspiele ermöglichen sollte“, berichten Baltruschat, Riehle und Lorenz. Der Schlosshotel-Besitzer Lohbeck habe angeboten, an die Gemeinde eine „nicht unerhebliche fünfstellige Ablösezahlung für die fehlenden Parkplätze zu zahlen“.

Gemeinderat hat Kompromiss abgelehnt

Dieser Lösungsvorschlag sei dann leider in der Edesheimer Gemeinderatssitzung im Oktober 2022 in nichtöffentlicher Sitzung abgelehnt worden. Im Sande verlaufen seien auch weitere Versuche hinter den Kulissen, doch noch zu einer Lösung zu kommen. Alle Kontakte habe man bemüht – erfolglos. Und „so gab es keine Möglichkeiten mehr, die Schlossfestspiele Edesheim weiter rechtssicher“ zu veranstalten.

Alle drei bedauern das überraschende Aus zutiefst. „Das hätte ich nie und nimmer gedacht“, sagt Baltruschat. Das Ende sei eine „große Enttäuschung“. Sie hätten sich immer um Kompromisse bemüht. Bei Weinfesten seien die Dörfer doch auch immer komplett zugeparkt. Und es gehe doch nur um rund zehn Verstaltungen im Jahr.

Karten können zurückgegeben werden

850 Zuschauer finden auf den ansteigenden Rängen im Halbrund um die Seebühne im Schlossgraben Platz. So ganz haben Baltruschat, Riehle und Lorenz die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die „traumhaft schöne Open-Air-Location“ wieder gebührend mit Leben erfüllt werden kann. Lorenz erklärt, sich auf jeden Fall weiter mit der Reihe „Kellerzauber“ kulturell engagieren zu wollen. „In welcher Form das Gelände der Open Air-Bühne zukünftig genutzt werden kann, ist momentan noch offen.“

Der Vorverkauf für die bereits geplante Saison 2023 ist jetzt jedenfalls gestoppt worden. Bereits gekaufte Karten können ab sofort an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, heißt es am Dienstagnachmittag in einer Mail.