Baden-Württemberg Aus Donau geborgener Oldtimer: Wurde er 1972 gestohlen?

THW
Bei der Bergung des Autos waren Feuerwehr und THW im Einsatz. (Symbolbild)

Ein Opel Manta liegt rund 50 Jahre lang in der Donau. Dann wird das Auto von einem Angler entdeckt und aufwendig geborgen. Doch wie es in den Fluss kam, ist noch ungeklärt.

Neu-Ulm (dpa) - Nach der Bergung eines Opel Manta, der mutmaßlich mehr als 50 Jahre in der Donau lag, gibt es einen konkreten Hinweis zur Herkunft des Autos: Nach Aussage einer Zeugin sei es ihrem damaligen Ehemann im Jahr 1972 gestohlen worden, teilte die Polizei Neu-Ulm mit. Unklar bleibt, wie das Fahrzeug mit Baujahr um 1970 in die Donau kam.

Bis geklärt ist, wer offizieller Eigentümer des Oldtimers ist, werde dieser sicher untergestellt, hieß es. «Die Ermittlungen zum Halter des Fahrzeugs verliefen zunächst erfolglos, da keine Archivdaten vorhanden waren.» Der Ex-Mann der Zeugin zog in den 1970er Jahren zurück in die USA.

Ende Mai hatte ein Angler in Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) das Fahrzeug in der Donau entdeckt. Feuerwehr, Wasserwacht und Technisches Hilfswerk rückten an. Taucher lokalisierten den Wagen in rund fünf Metern Tiefe. Mit einem Kran wurde er aus dem Wasser gehoben. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren über sieben Stunden mit dem Oldtimer beschäftigt.

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