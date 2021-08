Die VLG Maximiliansau bietet heute einen Zehn-Kilometer-Lauf an und geht dafür an den Badepark Wörth. In Zehnerblöcken werden maximal 250 Teilnehmer auf die Strecke geschickt. Tanja Hellmann fühlt sich fit für eine gute Zeit.

Weil ihr Rhein-Volkslauf zweimal wegen Corona ausfiel, hat sich die VLG Maximiliansau etwas ausgedacht, um die Laufszene in der Südpfalz wieder in Schwung zu bringen. Der Waldlauf mit dem Start am Badepark ist eine coronakonforme Veranstaltung mit einem reduzierten Laufangebot. In Gruppen, sortiert nach Leistungsnachweisen, gehen die Teilnehmer auf die Zehn-Kilometer-Strecke.

Ein kleiner Rückblick: Der Auwald-Lauf am 1. März des vergangenen Jahres in Hördt war die letzte Laufveranstaltung vor der Pandemie. Danach fiel der Laufsport, wie andere Sportarten auch, in einen Dornröschenschlaf. Im Oktober 2020 gab es den Höhenberg-Trail in Birkweiler unter strengen Vorgaben. Danach war wieder Schluss.

Zehnerblöcke

Am heutigen Samstagabend (Start: 18.30 Uhr) können bis zu 250 Teilnehmer an den Start gehen. Sie werden in Zehnerblöcken im Abstand von 45 Sekunden auf den Rundkurs Richtung Jockgrim geschickt. Favorit bei den Männern ist Tim Könnel vom TuS Heltersberg. Mittlerweile lebt er in Ludwigshafen und arbeitet als Hals-Nasen-Ohren-Arzt im Klinikum. Der ehemalige Deutsche Berglaufmeister mit der Mannschaft zeigte sich im Frühjahr 2020 in guter Form. Und nun?

In guter Verfassung sind die Ullrich-Brüder Philipp und Johannes aus Dierbach. Im Allgemeinen. „Mein Bruder und ich konnten einigermaßen gut trainieren, entweder einzeln oder gemeinsam, da wir ja in einem Haushalt leben“, erzählt Johannes, mit 22 Jahren sechs Jahre jünger als Philipp. „Als es dann wieder in der Gruppe möglich war, trainierten wir samstags zusammen mit Hans-Jürgen Eichberger, wobei sich immer wieder noch andere Läufer anschlossen.“

Neunmal Nachtschicht

Johannes Ullrich muss als Beamter bei der Bundespolizei mit ungünstigen Arbeitszeiten leben: „In der vergangenen Woche war ich an der deutsch-österreichischen Grenze eingesetzt und hatte neunmal Nachtschicht. Es war schon schwer, sich nach einer Schicht aufzurappeln und noch laufen zu gehen.“ Er gehe ohne große Erwartungen in den Wettkampf.

Auf bereits drei Wettkämpfe kommt Tanja Hellmann (LG Region Karlsruhe). „Ich hatte Starts in Tübingen, Mainz und Dresden. Auch mein Training konnte ich steigern. Eine gute Zeit sollte möglich sein“, zeigt sich die 29-jährige, nun in Herxheimweyher lebende Hellmann optimistisch. In Dresden lief sie einen Halbmarathon in 1:18:42 Stunden. Im Mai absolvierte sie in Mainz 3000 Meter auf der Bahn in 10:16,42 Minuten.

Am besten in Sportkleidung anreisen

Abwechselnd individuell oder mit der Gruppe trainiert sie in Karlsruhe. Und sie betreut den Nachwuchs ihres Heimatvereins LG Rülzheim: „Ich habe bis zu 40 Jungs und Mädels, die zu mir kommen. Nicht alle auf einmal, sondern in Gruppen. In Wörth wird mit mir auch der 13-jährige Nino Köllmer an den Start gehen. Leider ist ein Großteil der Gruppe im Urlaub.“

Der Start- und Zielbereich befindet sich direkt am Badepark Wörth. Die Teilnehmer reisen am besten in Sportkleidung an. Duschen nach dem Lauf ist im Badepark möglich. Anmeldungen sind unter www.br-timing.de bis 12 Uhr möglich. Vor Ort kann am Abend nicht gemeldet werden.