Freiburg (dpa/lsw) - Außenverteidigerin Jobina Lahr verlässt die Frauen-Fußballerinnen des SC Freiburg in der Winterpause. Als Grund nannte der Bundesligist berufliche Gründe. „Nach über zehn Jahren Freiburg habe ich mich entschieden, neue Wege zu gehen“, sagte die 31-Jährige in einer Mitteilung des Clubs vom Freitag. Lahr bestritt seit 2012 insgesamt 100 Spiele für Freiburg in der Bundesliga, der zweiten Liga und im DFB-Pokal. Sie hatte allerdings auch mehrfach mit schweren Verletzungen zu kämpfen.

