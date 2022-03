Sebastian Augustinussen wird den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart nach dieser Saison verlassen. Der 25 Jahre alte Däne kehrt in seine Heimat zurück und erhält bei SönderjyskE Handbold einen langfristigen Vertrag, wie der TVB am Freitag mitteilte. Augustinussens Vertrag in Stuttgart lief ursprünglich bis zum 30. Juni 2023, jedoch war darin eine Option zur vorzeitigen Auflösung verankert. Diese zog der Rechtsaußen, der in dieser Saison bislang in 29 Spielen 24 Tore erzielte.

Stuttgart (dpa/lsw) - Vereinsmitteilung

Tabelle