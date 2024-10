Innerhalb kurzer Zeit kassiert Augsburg in Freiburg drei Gegentreffer. Über die konkrete Halbzeitansprache will Trainer Thorup nicht reden. Der Inhalt ist laut des Dänen nichts für eine Live-Sendung.

Freiburg (dpa) - Der 0:3-Rückstand des FC Augsburg in Freiburg innerhalb von kurzer Zeit veranlasste Trainer Jess Thorup zu einer deftigen Halbzeitabsprache an seine Mannschaft. «Das kann ich nicht in einer Live-Sendung sagen, denn das sind Dinge, die behalte ich für die Mannschaft und mich. Man hört an meiner Stimme, dass ich sauer war», sagte der 54 Jahre alte Däne dem Sender Sky nach dem 1:3 (0:3) beim SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga.

Vincenzo Grifo (34. Minute), Philipp Lienhart (37.) und Kapitän Christian Günter (45.+1) per Traumtor hatten den bitteren Pausenstand herbeigeführt. «In diesen elf Minuten haben wir wahrscheinlich das Spiel verloren», sagte Thorup auf der Pressekonferenz. Die Augsburger liegen als Tabellen-15. drei Punkte vor den Abstiegsplätzen.