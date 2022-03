Augsburg (dpa) - Das für Mittwochabend angesetzte Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Schwenninger Wild Wings und den Augsburger Panthern findet nicht statt. Wie die DEL am Dienstagnachmittag mitteilte, seien zu viele Corona-Fälle in den Reihen der Panther der Grund für die Absage. Augsburg könne demnach immer noch keine spielfähige Mannschaft aufbieten. Schon die Partien gegen die Adler Mannheim, die Eisbären Berlin und die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mussten abgesagt werden.

