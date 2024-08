Anfang Juni sorgt eine Rekordflut für Verwüstung in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs. Der FC Augsburg und der SSV Ulm haben nun ein Benefizspiel für Betroffene vereinbart.

Dinkelscherben/ Augsburg/Ulm (dpa) - Der FC Augsburg und der SSV Ulm bestreiten in der nächsten Länderspielpause ein Benefizspiel zugunsten der Opfer des Hochwassers. Die Partie zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem Zweitliga-Aufsteiger findet am 5. September (17.30 Uhr) in Dinkelscherben im Landkreis Augsburg statt, das besonders schwer von der Rekordflut Anfang Juni betroffen war.

Nach Absprachen zwischen den Vereinen und dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) werden die Ticketeinnahmen an Menschen gespendet, die in den Regionen Augsburg und Ulm vom Hochwasser betroffen waren. Die genauen Spendenziele werden noch definiert.