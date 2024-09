Am Sonntag gab es in der Liga noch ein deutliches 0:4 in Heidenheim. Im Testspiel gegen den Zweitligisten Ulm zeigt sich der FC Augsburg besser vorbereitet.

Dinkelscherben (dpa) - Im Benefizspiel zugunsten der Hochwasser-Opfer hat sich Fußball-Bundesligist FC Augsburg gegen den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm souverän mit 4:1 durchgesetzt. Vier Tage nach der 0:4-Pleite in der Bundesliga beim 1. FC Heidenheim rehabilitierte sich die Mannschaft von Jess Thorup ein wenig und kam in Dinkelscherben durch Tore von Arne Maier (3. und 28. Minute) sowie Yusuf Kabadayi (25.) und Tim Breithaupt per Handelfmeter (76.) zum Sieg. Für Ulm traf lediglich Lucas Röser (73.).

Die Einnahmen aus dem Spiel kamen den Opfern aus der Hochwasser-Katastrophe Ende Mai zugute. Wegen der Überflutungen waren etwa 7000 Evakuierungen nötig gewesen. Die deutschen Versicherer rechneten laut einer vorläufigen Prognose zufolge mit versicherten Schäden von etwa zwei Milliarden Euro durch das Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg.