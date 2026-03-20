Am Sonntagabend kommt es in Augsburg zum Schwaben-Derby. Manuel Baum schwärmt von der tollen Arbeit seines Stuttgarter Kollegen Sebastian Hoeneß, mit dem er einst gemeinsam die Schulbank drückte.

Augsburg (dpa) - Augsburg-Coach Manuel Baum freut sich auf das Trainer-Duell mit Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. Und er rühmt den Kollegen vor dem Schwaben-Derby am Sonntagabend (19.30 Uhr/ DAZN) in der WWK Arena.

«Ich habe gemeinsam mit ihm die Schulbank gedrückt», erinnerte Baum vor dem Heimspiel, das den 27. Bundesliga-Spieltag beschließt. «Ich zolle den Stuttgartern großen Respekt für das, was sie da in den letzten Jahren aufgebaut haben unter dem Basti, mit dem ich den Fußballlehrer-Lehrgang gemacht habe.»

Baum beeindruckt die Trainer-Laufbahn von Hoeneß

Es sei absolut «beeindruckend, welche Trainer-Laufbahn Basti vollzogen hat», lobte Baum. Seine eigene Mannschaft hat er in dieser Woche auf eine ganz große Aufgabe vorbereitet. «Es wird wieder ein schönes Brett werden für uns. Aber wir lieben ja Bretter, egal, wie dick sie sind», sagte Baum und scherzte: «Den Bohrer müssen wir scharf stellen. Wir brauchen da eine Schlagbohrmaschine, nicht so einen kleinen Akku-Bohrer.»

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Leipzig (1:2) und Dortmund (0:2) wollen die Augsburger in der dritten Partie gegen ein Topteam der Liga unbedingt wieder punkten. Man freue sich «riesig auf das Schwaben-Derby», sagte Baum, zumal unter Flutlicht und in einem vollbesetzten Stadion.

Unter seiner Leitung ist der FCA daheim ungeschlagen (vier Siege, drei Remis). Baum fordert von seinen Spielern, «an die maximale Leistungsgrenze zu gehen», um mit Punkten einem frühzeitigen Klassenerhalt näherzukommen.

Dass das Ausscheiden aus der Europa League in Porto die Stuttgarter noch belasten könnte, glaubt Baum nicht. «Bei denen geht es nicht nur in der Liga noch um was. Sie wollen in die Champions League. Sie wollen im DFB-Pokal weiter dabei sein. Und bei dem einen oder anderen geht es auch um eine WM-Teilnahme. Das lässt nicht darauf schließen, dass sie in ein Loch fallen.»

Torhüter-Duell: Dahmen kontra Nübel

Stichwort WM-Teilnahme: FCA-Torwart Finn Dahmen wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht in den ersten Länderspielkader im WM-Jahr berufen. «Ich finde es tatsächlich schade, dass Finn nicht dabei ist», meinte Baum. «Der Finn ist in unserer Augsburg-Welt - und in meiner - einer der besten deutschen Torhüter. Die letzten Leistungen von ihm gegen Leipzig und Dortmund waren herausragend.» Wie gut er ist, kann Dahmen im direkten Torwart-Duell mit dem wieder für den DFB-Kader nominierten Stuttgarter Alexander Nübel beweisen.