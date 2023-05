Heidenheim (dpa/lsw) - In der 2. Fußball-Bundesliga steht am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ein hoch spannendes Baden-Württemberg-Duell an. Der 1. FC Heidenheim kämpft um den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga, der SV Sandhausen gegen den Abstieg in die dritte Liga. Sollten die Heidenheimer gewinnen und der Hamburger SV am Abend gegen die SpVgg Greuther Fürth verlieren, wäre der Aufstieg des Ostalb-Clubs bereits am vorletzten Spieltag perfekt. Sandhausen braucht definitiv einen Sieg, um seine Chance auf den Ligaverbleib zu wahren. Sollte Arminia Bielefeld im Parallelspiel den SC Paderborn bezwingen, wäre der Abstieg des SVS allerdings ohnehin besiegelt.

Tabelle 2. Bundesliga