Die Erfolgsgeschichte der Stuttgarter Fußballerinnen ist auch eng mit Sascha Glass verbunden. Nun erhält der 53-Jährige einen neuen Vertrag.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Sascha Glass als General Manager Frauenfußball bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Unter der Leitung des 53-Jährigen gelang den Stuttgarterinnen zuletzt der Durchmarsch von der Oberliga bis in die Bundesliga. Mit einem 4:1 gegen die Reserve des VfL Wolfsburg hatten sie Anfang Mai den dritten Aufstieg in Serie klargemacht.

«Erstklassigkeit im Fußball ist in Stuttgart keine Männerdomäne mehr», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Er schätze den Austausch und die Zusammenarbeit mit Glass sehr. Der Erfolg sei «ein wichtiges Signal für den Frauen- und Mädchenfußball in der gesamten Region.»

Glass kam 2023 zum VfB. Zuvor war er als Trainer beim 1. FFC Frankfurt, beim VfL Wolfsburg, beim SC Sand und beim 1. FC Köln tätig.