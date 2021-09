„Die erste Hälfte wollen wir nicht, so wie in der zweiten Hälfte wollen wir spielen“: Auf diesen Nenner stellte Jens Zwißler als Trainer des TSV Kandel die Auftaktniederlage in der Handball-Pfalzliga gegen den TSV Iggelheim. Die Gäste, die nach ihrer 13:5-Führung zweimal um den Erfolg bangen mussten, gewannen mit 29:25 (17:12). „Kämpferisch war das richtig gut“, sagte Zwißler zu den Phasen des Aufsteigers, in denen er auf 22:23 (44.) und noch mal auf 25:27 herankam. Da gingen dann auch die 80 bis 90 Zuschauer mit. Christoph Kunz war mit sechs Toren Kandels erfolgreichster Schütze. Der TV Offenbach II überraschte die HSG Mutterstadt/Ruchheim. Nach 13:9-Führung lag er in der 48. Minute mit 17:18 hinten, er gewann nach dem 20:19 mit 24:19. Justin Wünschel und Daniel Meyer waren mit je fünf Toren erfolgreichste TVO-Werfer.