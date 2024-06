Nach der Messerattacke mit sieben Verletzten auf dem Mannheimer Marktplatz ruft ein überparteiliches Bündnis am Sonntag (14.30 Uhr) zu einer Mahnwache auf. Die Initiatoren wollen unter dem Motto «Zusammenhalt gegen Gewalt, Hass und Hetze» eine Menschenkette in der Innenstadt bilden. «Wir wollen eine ruhige Versammlung ohne Parolen und Fahnen abhalten», sagte Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier am Samstag dem «Mannheimer Morgen. Die Mahnwache werde von einem breiten politischen Spektrum aus nahezu allen im Gemeinderat vertretenen Parteien getragen, teilten die Initiatoren mit.

Mannheim (dpa) - Anlass ist eine Versammlung der Jungen Alternative Baden-Württemberg. Die Jugendorganisation der AfD ruft um 15.00 Uhr unter dem Motto «Remigration hätte diese Tat verhindert!» ebenfalls zu einer Mahnwache auf dem Marktplatz auf. Ein Sprecher der Stadtverwaltung bestätigte eine vorliegende Anmeldung. Ein Polizeisprecher sagte dem «Mannheimer Morgen», die Sicherheitsbehörden seien «mit Kräften im Einsatz». Zur erwarteten Sicherheitslage während der Versammlung äußerte er sich nicht. Der Verfassungsschutz beobachtet die Junge Alternative als gesichert rechtsextremistische Bestrebung.