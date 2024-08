Ein Pärchen in Schwaben räumt für einen Umzug seine Wohnung aus - und wirft alte Möbel kurzerhand aus dem Fenster. Als sich ein Nachbar beschwert, eskaliert die Situation.

Neu-Ulm (dpa) - Zwei Männer haben sich im schwäbischen Neu-Ulm mit Teilen von Möbeln geschlagen und verletzt. Ein 46-Jähriger habe sich zuvor bei einem Pärchen beschwert, das wegen eines Umzugs alte Möbelstücke aus einem Fenster in den Hof geworfen hatte, wie die Polizei mitteilte. Als der Streit eskalierte, schlug der 46-Jährige demnach mit einer Holzlatte eines beschädigten Möbelstücks auf das Pärchen ein. Auch der 40-jährige Mann habe ein Holzteil gegriffen und auf seinen Kontrahenten eingeschlagen.

Die beiden Männer erlitten den Angaben zufolge bei dem Vorfall am Donnerstag mittelschwere Verletzungen an Armen, Ellbogen und Rücken und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Die 26-jährige Frau verletzte sich demnach leicht. Gegen beide Männer ermittelte die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung, sagte eine Polizeisprecherin.