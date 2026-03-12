Nach wiederholter Belästigung von Kindern klickten die Handschellen. Wie ein aufmerksames Paar zur Aufklärung beitrug.

Lorch (dpa/lsw) - Ein aufmerksames Ehepaar hat in Lorch (Ostalbkreis) dafür gesorgt, dass ein mutmaßlicher Pädophiler hinter Gittern gelandet ist. Bereits Mitte Februar soll der bis dato noch unbekannte Lastwagenfahrer auf einem Parkplatz drei Kinder angesprochen und seine Hose heruntergelassen haben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am vergangenen Freitag tauchte der 26-jährige Verdächtige erneut mit seinem Lastwagen auf dem Parkplatz auf und sprach dort wieder ein Kind an. Ein Ehepaar, das in der Nähe wohnt und von dem Vorfall im Februar wusste, beobachtete dies. Die Frau entschloss sich mutig, einzuschreiten und das Kind nach Hause zu begleiten. Zudem notierte das Ehepaar das Nummernschild und verständigte die Polizei.

Der 26-Jährige fuhr mit seinem Lkw davon. Die Polizei hielt ihn dann im Bereich Schorndorf an und kontrollierte ihn. Zunächst blieb der Mann auf freiem Fuß. Am Donnerstag wurde er dann nach Angaben eines Polizeisprechers festgenommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an.