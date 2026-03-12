Baden-Württemberg Aufmerksames Ehepaar: Mann nach Kindesbelästigung gefasst

Blaulicht auf einem Polizeiauto
Ein Ehepaar schritt mutig ein, als ein Lastwagenfahrer ein Kind sexuell belästigt haben soll (Symbolbild)

Nach wiederholter Belästigung von Kindern klickten die Handschellen. Wie ein aufmerksames Paar zur Aufklärung beitrug.

Lorch (dpa/lsw) - Ein aufmerksames Ehepaar hat in Lorch (Ostalbkreis) dafür gesorgt, dass ein mutmaßlicher Pädophiler hinter Gittern gelandet ist. Bereits Mitte Februar soll der bis dato noch unbekannte Lastwagenfahrer auf einem Parkplatz drei Kinder angesprochen und seine Hose heruntergelassen haben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am vergangenen Freitag tauchte der 26-jährige Verdächtige erneut mit seinem Lastwagen auf dem Parkplatz auf und sprach dort wieder ein Kind an. Ein Ehepaar, das in der Nähe wohnt und von dem Vorfall im Februar wusste, beobachtete dies. Die Frau entschloss sich mutig, einzuschreiten und das Kind nach Hause zu begleiten. Zudem notierte das Ehepaar das Nummernschild und verständigte die Polizei.

Der 26-Jährige fuhr mit seinem Lkw davon. Die Polizei hielt ihn dann im Bereich Schorndorf an und kontrollierte ihn. Zunächst blieb der Mann auf freiem Fuß. Am Donnerstag wurde er dann nach Angaben eines Polizeisprechers festgenommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x