Menschen auf der ganzen Welt singen virtuell in Chören, die Italiener musizieren als lose Ensemble von den Balkonen, und die Edenkobener haben die Idee des dort beheimateten Künstlers Lutz Schoenherr – die Corona bedingte soziale Distanz durch ein gemeinsames Kunstobjekt überwinden. Unter dem Motto „Ansichten der Innensicht der Außensicht“ ruft der Grafikdesigner seine Mitbürger dazu auf, Pate einer 300-teiligen Stadtbildansicht zu werden.

Mit 35 Euro ist man dabei. So viel kostet eine farbige Kachel, die Teil des 300-teiligen Gesamtkunstwerks „Ansichten der Innensicht der Außensicht“ mit dem besonderen Blick auf Edenkoben sein wird. Lutz Schoenherr, der ja auch in seinen anderen Arbeiten stets mit der Reduzierung auf das Wesentliche und den mosaikartigen Variationen dieser Grundelemente experimentiert, hat sich diese Methode nun auch als eine Art Gesellschaftsspiel nach dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehst“ ausgedacht.

Sein Wunsch ist es, durch die Mittel der Kunst in diesen krisengeschüttelten Zeiten die „tendenzielle Vereinsamung“ zu überwinden und die Bürger „Teil eines Ganzen“ werden zu lassen, das ihre Heimatstadt vielschichtig widerspiegelt. Als Grundlage seiner Arbeit hat der ehemalige Sozialarbeiter und pensionierte Sprachpädagoge ein Foto von Edenkoben gewählt und auf vier Meter Breite und 1,5 Meter Länge vergrößert. Die Ansicht zeigt „ein paar Häuser, zwei Kirchtürme, viele Weinberge, Wald und Himmel – so wie das in der Pfalz eben ist“. In den Augen des Künstlers wird die bekannte Idylle allerdings „aufgepixelt“ in 300 quadratische Farbtafeln, die sich als reduzierte Grundelemente des Originals verstehen.

Auch der Hintergrund spielt eine Rolle

Jede Kachel soll dabei ein unverzichtbarer Teil des Ganzen sein, zugleich aber ein vielsagendes Eigenleben führen. „Wie im richtigen Leben“ können sich auf diese Weise individuelle Gefühle und Gedanken, Beobachtungen und Befindlichkeiten auf vielschichtige Weise übereinanderlegen und einer besonderen Atmosphäre oder Dynamik Ausdruck geben. Das geschieht bereits im Malprozess, denn „jede einzelne Kachel wird achtmal angestrichen und erhält einen einmaligen Farbton“. In welcher Ordnung die Einzelelemente schließlich zusammengesetzt werden, ist noch genauso offen wie die künstlerische Ausgestaltung des Untergrundes.

Schoenherr selbst hat gerade sechs verschiedene Varianten des originalen Schwarz-Weiß-Fotos geschaffen, könnte sich aber auch vorstellen, dass die Basisfläche von seinem Edenkobener Malerfreund Stefan Kunze oder von Kinderhänden gestaltet wird. Möglich wäre es auch, die Grundszene wie das Bühnenbild eines Theaters immer mal wieder zu wechseln. So könnten die Bürger auch neue Ereignisse nach Corona in ihrer Gemeinde künstlerisch interpretieren und emotional visualisieren. Weil auch die 300 Kacheln wahlweise kombinierbar sind und durch ihre lose Hängung nur 40 Prozent der Gesamtfläche ausmachen, spielt der Hintergrund eine im besten Wortsinn tragende Rolle.

Spenden sollen helfen

Lutz Schoenherr ist mit seiner Gemeinschaftsarbeit schon mächtig in Vorleistung getreten: „Ein Sechstel ist praktisch schon fertig.“ Jetzt kommt es darauf an, dass der Funke auf seine Mitbürger überspringt und sich viele Paten für das jüngste Edenkobener Kunstkind finden. Die Fertigstellung des Gesamtkunstwerks soll dann durch Crowdfunding finanziert werden. „So schaffen wir gemeinsam etwas Einzigartiges in einer gleichermaßen einzigartigen Situation der Krise“, spornt der Graphikdesigner seine Mitbürger an. Und wo soll dieses Anti-Corona-Denkmal schließlich seine Botschaft verbreiten? Auf jeden Fall im öffentlichen Raum, meint der Künstler, der die den Gemeinsinn stiftende Stadtansicht „vielleicht beim traditionellen Pelzenickelmarkt“ der Gemeinde schenken will.

