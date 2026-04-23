Nach einem Crash bei Memmingen läuft der Verkehr auf der A7 wieder. Der Fahrer eines Kleintransporters musste jedoch verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Memmingen (dpa) - Die Autobahn 7 bei Memmingen ist nach einem Auffahrunfall wieder freigegeben worden. Ein Kleintransporter sei auf einen Lkw aufgefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer des Kleintransporters und mutmaßliche Unfallverursacher sei dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Wie schwer er verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe habe man die Autobahn in Richtung Würzburg zunächst voll sperren müssen. Zu der Dauer der Sperrung und die Auswirkungen auf den Verkehr sagte der Sprecher zunächst nichts.