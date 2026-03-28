Ein Autofahrer soll ein Stauende übersehen haben. Es kommt zum Crash mit insgesamt drei Autos.

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 5 bei St. Leon-Rot ( Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die Feuerwehr, die Polizei sowie der Rettungsdienst waren in Fahrtrichtung Heidelberg im Einsatz, teilte die Polizei mit.

Verletzte gab es laut Polizei nicht. Ein 20-Jähriger habe übersehen, wie die vor ihm fahrenden Autos abbremsten. Dadurch kann es zum Aufprall, bei dem drei Fahrzeuge kollidierten. Die Strecke ist nach zwischenzeitlicher Sperrung wieder freigegeben worden.