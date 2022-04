Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 81 bei Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brachten Rettungskräfte die vier Leichtverletzten am Samstagabend in ein Krankenhaus.

Gerlingen (dpa/lsw) - Den Angaben zufolge hatte sich der Verkehr wegen einer Baustelle gestaut, woraufhin zwei hintereinander fahrende Autos abbremsten. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Wagen auf das Stauende auf und schob ein Auto auf das andere auf. Die vier Insassen in den Fahrzeugen wurden dabei leicht verletzt.

