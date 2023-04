Heidelberg (dpa/lsw) - Eine schwangere Beifahrerin ist bei einem Auffahrunfall in Heidelberg verletzt worden. Die 32-Jährige kam wie der 42 Jahre alte Autofahrer des Wagens in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Demnach hatte der Mann ein Auto auf der Bundesstraße 3 übersehen und fuhr diesem auf. Dadurch wurde es wiederum auf einen vorausfahrenden Transporter geschoben. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 20.000 Euro.

PM der Polizei