Salem-Tüfingen/Überlingen-Deisendorf (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer nassen Straße im Bodenseekreis lebensgefährlich verletzt worden. Der 64-Jährige ist am Dienstag in einer Linkskurve zwischen Salem-Tüfingen und Überlingen-Deisendorf rechts von der Straße abgekommen und erst gegen eine Schutzplanke und dann an einen Baum geprallt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

